Носильщики в США упали в яму вместе с гробом и придавили сына усопшего

В Филадельфии во время похорон обрушилась платформа для гроба, и носильщики упали под землю. Зажатый в могиле сын покойного потерял сознание, сообщил Action News Бенджамин Авилес умер от проблем с сердцем.
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