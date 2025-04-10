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Носильщики в США упали в яму вместе с гробом и придавили сына усопшего

Носильщики в США упали в яму вместе с гробом и придавили сына усопшего

В Филадельфии во время похорон обрушилась платформа для гроба, и носильщики упали под землю. Зажатый в могиле сын покойного потерял сознание, сообщил Action News Бенджамин Авилес умер от проблем с сердцем.

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