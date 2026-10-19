Russian blogger and musician Ivan Zolo (Ivan Zolochevsky) was detained during a concert in Donetsk. Videos of the incident spread on social networks, and Ekaterina Mizulina, the head of the Safe Internet League, also told about his detention.
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