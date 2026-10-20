Суета жизни I. Утро заводит часы Ещё темно.Ещё дома не проснулись,и город, сбросив на ночькаменную тяжесть улиц,лежит под одеялом облакови делает вид,что никуда не спешит.
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