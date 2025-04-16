Морозы в Сибири и на Урале: температура на 7 градусов ниже нормы в апреле

На Урале и в Сибири температура воздуха упала на 7 градусов ниже нормы для апреля. Ночные заморозки ожидаются в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, а также в Омской, Новосибирской и Томской областях, что представляет угрозу для энергетиков, сообщают эксперты Гидрометцентра.