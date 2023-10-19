Известный певец надругался над флагом Украины на концерте

Выступление представителя Финляндии на "Евровидении-2023" обернулось грандиозным скандалом. Käärijä во время конкурса активно водил дружбу с украинцами, нежно обнимался с украинской группой и признавался в огромной любви Верке Сердючке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии