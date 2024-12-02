"Спартак" обновил клубный рекорд по "сухим" гостевым победам подряд

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Спартак" одолел на выезде "Краснодар". Это победа стала третьей "сухой" гостевой победой для красно-белых подряд, что является клубным рекордном, сообщает "Цифроскоп".
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