«Штраф притянут за уши»: Оруджев — о наказаниях Ферстаппена и Норриса в Катаре

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал штрафы Максу Ферстаппену из Red Bull и Ландо Норрису из McLaren на Гран При Катара.
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