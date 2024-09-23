Перепись-2030 нужна для стратегического планирования — кибернетика в помощь

В 2030 году в стране проведут еще одну перепись населения. Проект национальной стратегии развития статистики, предусматривающей общероссийскую статистическую работу, обсуждался на специальном заседании правительства в сентябре.
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