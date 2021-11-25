Фактология

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В Нефтеюганске завершился конкурс по отбору главы, креатура Степана Пыталева вышла в финал выборов

В Нефтеюганске завершился конкурс по отбору главы, креатура Степана Пыталева вышла в финал выборов

В Нефтеюганске конкурсная комиссия со второго раза консолидировано определила двух кандидатов на пост главы города для представления в думу.

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