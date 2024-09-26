Стало известно имя разлучницы семьи Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

В светской хронике вот уже несколько месяцев обсуждают возможное расставание одного из самых ярких звездных дуэтов российского кино — 57-летнего режиссера Федора Бондарчука и его супруги, 35-летней актрисы Паулины Андреевой.
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