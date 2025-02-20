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ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области: задержан русский агент

ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области: задержан русский агент

ФСБ пресекла попытку теракта против чиновника в Саратовской области. Планируемый акт готовился завербованным в 2024 году русским, прошедшим подготовку в Киеве.

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Комментарии
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Eduard
Вместо денег лежир &quot;русский предатель&quot; с простреляными яцами,а в СБУ ржут над очередным дураком.Убил или нет,а убили русского и и это хорошо!
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