Драпеко призвала МВД проверить теневой прокат нового «Человека-паука»

Первый зампред Комитета ГД по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») заявила, что ситуация с теневым прокатом в России требует не только ведомственного контроля, но и вмешательства правоохранительных органов.
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