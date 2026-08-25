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Драпеко призвала МВД проверить теневой прокат нового «Человека-паука»

Драпеко призвала МВД проверить теневой прокат нового «Человека-паука»

Первый зампред Комитета ГД по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») заявила, что ситуация с теневым прокатом в России требует не только ведомственного контроля, но и вмешательства правоохранительных органов.

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