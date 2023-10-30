Максима Галкина* заметили на Кипре с дочерью после слухов о переезде

Максима Галкина* заметили на Кипре с дочерью после слухов о переездеМаксим ГалкинЖивущие на Кипре россияне рассказали, что видели шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с дочерью Елизаветой в Лимассоле.
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