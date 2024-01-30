В ОКР считают, что отечественному спорту объявили войну

Громкий спортивный скандал набирает обороты. Олимпийский комитет России прокомментировал недавнее решение Спортивного арбитражного суда по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт организации.
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