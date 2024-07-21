«Венгрии грозит энергокризис»: Киев наказал Будапешт, прекратив транзит российской нефти

фото: Словакия уже заявили о переговорах с Киевом по этой проблеме. Эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска пояснила украинскую позицию в отношении Венгрии, заявив, что из-за действий Киева стране грозит энергетический кризис.