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«Венгрии грозит энергокризис»: Киев наказал Будапешт, прекратив транзит российской нефти

«Венгрии грозит энергокризис»: Киев наказал Будапешт, прекратив транзит российской нефти

фото: Словакия уже заявили о переговорах с Киевом по этой проблеме. Эксперт по Венгрии из аналитического центра Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска пояснила украинскую позицию в отношении Венгрии, заявив, что из-за действий Киева стране грозит энергетический кризис.

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