“В этом направлении и должна двигаться индустрия”: ветеран PlayStation высказалс...

“В этом направлении и должна двигаться индустрия”: ветеран PlayStation высказался об успехе Clair Obscur: Expedition 33Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида прокомментировал успех Clair Obscur: Expedition 33, назвав проект ярким примером того, в каком направлении должна развиваться игровая индустрия.
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