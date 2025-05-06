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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“В этом направлении и должна двигаться индустрия”: ветеран PlayStation высказалс...

“В этом направлении и должна двигаться индустрия”: ветеран PlayStation высказалс...

“В этом направлении и должна двигаться индустрия”: ветеран PlayStation высказался об успехе Clair Obscur: Expedition 33Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида прокомментировал успех Clair Obscur: Expedition 33, назвав проект ярким примером того, в каком направлении должна развиваться игровая индустрия.

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