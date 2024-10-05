Атмосферные кадры концентрированных ударов по Угледару незадолго до отступления ВСУ от Угледара.Нормально так насыпали.
"Это Угледар"
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Атмосферные кадры концентрированных ударов по Угледару незадолго до отступления ВСУ от Угледара.Нормально так насыпали.
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