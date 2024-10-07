Азербайджан получил китайско-пакистанские истребители JF-17С Thunder В ходе прошедшей в Азербайджане торговой выставки ADEX 2024 многоцелевой самолёт JF-17С Thunder был официально представлен в стране.
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Азербайджан получил китайско-пакистанские истребители JF-17С Thunder В ходе прошедшей в Азербайджане торговой выставки ADEX 2024 многоцелевой самолёт JF-17С Thunder был официально представлен в стране.
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