Меру пресечения избрали шестерым участникам перестрелки в Уссурийске

Представитель прокуратуры Приморского края поддержала ходатайства следователя об избрании мер пресечения шестерым участникам вооруженного конфликта в Уссурийске, в результате которого погиб человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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