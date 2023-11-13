Forbes: Украина перейдет с западных обратно на советские танки

Запад усомнился в дальнейших возможностях поставлять Киеву современные танки. Украинцы потеряли как минимум 11 своих Leopard 2 и рассчитывают получить еще 14 в качестве замены в следующем году, пишет Forbes.
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