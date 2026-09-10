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Аргументы недели

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Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве и Московской области на выходных

Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве и Московской области на выходных

Выходные в Москве и области обойдутся без дождей, однако ночи станут по-осеннему холодными. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик центра «Метео» Александр Ильин.

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