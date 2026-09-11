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СК возбудил два дела и провёл обыски после ДТП в Архангельской области

СК возбудил два дела и провёл обыски после ДТП в Архангельской области

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после ДТП с рейсовым автобусом на федеральной трассе М-8 в Архангельской области, где погибли 13 человек, включая двоих детей.

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