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Курские новости

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Ракетный удар по Курску: повреждены дома и авто

Ракетный удар по Курску: повреждены дома и авто

В посёлке Юбилейный повреждены два автомобиля и три дома, ещё пять домов пострадали в черте города. Комиссия оценит ущерб, жителям помогут с восстановлением.

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