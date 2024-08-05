ЦБ России запустил уточнительный проект по установке официальных курсов инвалют

Центробанк России планирует ввести ясность в процесс установления официальных курсов инвалют по отношению к нацвалюте на основе информацию предоставленной внебиржевыми торгами: ЦБ, в частности, хочет ввести специальный критерий концентрации, по которому сумма сделок одного участника обязана быть не более 75 процента от общей суммы, используемой для расчета.