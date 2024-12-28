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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент хочет перейти в «Реал». Защитник сообщил об этом «Ливерпулю» (Marca)

По информации Marca, 26-летний защитник уже сообщил об этом директорам «Ливерпуля». Это произошло после того, как руководители английского клуба в очередной раз попытались убедить игрока продлить контракт.

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