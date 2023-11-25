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Правительство РФ поддержит аграриев, пострадавших от украинских обстрелов

Производители картофеля и других овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введён средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства».

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