Правительство РФ поддержит аграриев, пострадавших от украинских обстрелов

Производители картофеля и других овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введён средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства».
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