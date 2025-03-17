Мария Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 15%

Оборот столичных компаний, занятых в производстве химической продукции, по итогам 2024 года составил 289 млрд рублей, что почти на 15% превысило показатель за 2023 год, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.