Мария Багреева: оборот производителей химической продукции вырос на 15%

Оборот столичных компаний, занятых в производстве химической продукции, по итогам 2024 года составил 289 млрд рублей, что почти на 15% превысило показатель за 2023 год, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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