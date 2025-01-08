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«Моё такси – мои правила»: иноземец брал «доплату», если не хотели наличными или переводом платить

«Моё такси – мои правила»: иноземец брал «доплату», если не хотели наличными или переводом платить

  «Ценные специалисты», без которых никак не сможет обойтись экономика России, похоже, активно начинают наводить свои порядки во тех сферах жизни, до которых дотягиваются.

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Комментарии
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Кораблев Сергей
Всегда и во всём виновато государство. ОНО выдаёт лицензии на оказание тех или иных услуг. ОНО должно контролировать выполнение требований лицензии и само наличие лицензии у тех, кто эти услуги оказывает. И ОНО должно лишать лицензии и привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает закон.
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8 час.
zapevala2008 ИВАНОВ
Стран...ой метлой гнать бешеных шакалов в свои норы,  наводнивших просторы  страны. Делать проживание незваных гостей опасным для здоровья и невыносимым.
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7 час.
ninikooo Митусова
А документы на депортацию этого « собственника» такси подготовили?! С лишением  купленного гражданстваРФ? Его многочисленные родственники чемоданы собрали?! Счастливого пути, с дактилоскопированием, чтобы ни одна сволочь  не вернулась! Пусть баранам свои правила устанавливает в родном кишлаке.
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7 час.

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