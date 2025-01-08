«Ценные специалисты», без которых никак не сможет обойтись экономика России, похоже, активно начинают наводить свои порядки во тех сферах жизни, до которых дотягиваются.
«Моё такси – мои правила»: иноземец брал «доплату», если не хотели наличными или переводом платить
Комментарии
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Кораблев Сергей
Всегда и во всём виновато государство. ОНО выдаёт лицензии на оказание тех или иных услуг. ОНО должно контролировать выполнение требований лицензии и само наличие лицензии у тех, кто эти услуги оказывает. И ОНО должно лишать лицензии и привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает закон.
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8 час.
zapevala2008 ИВАНОВ
Стран...ой метлой гнать бешеных шакалов в свои норы, наводнивших просторы страны. Делать проживание незваных гостей опасным для здоровья и невыносимым.
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7 час.
ninikooo Митусова
А документы на депортацию этого « собственника» такси подготовили?! С лишением купленного гражданстваРФ? Его многочисленные родственники чемоданы собрали?! Счастливого пути, с дактилоскопированием, чтобы ни одна сволочь не вернулась! Пусть баранам свои правила устанавливает в родном кишлаке.
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7 час.
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