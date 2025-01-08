«Моё такси – мои правила»: иноземец брал «доплату», если не хотели наличными или переводом платить

Кораблев Сергей

Всегда и во всём виновато государство. ОНО выдаёт лицензии на оказание тех или иных услуг. ОНО должно контролировать выполнение требований лицензии и само наличие лицензии у тех, кто эти услуги оказывает. И ОНО должно лишать лицензии и привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает закон.