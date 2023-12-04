Мамаев ответил депутату Мосгордумы Медведеву, который встал на защиту канала "Россия-1" и обвинил актера в самопиаре

Интересная жизнь с Vera Star Фото Telegram-канал Наверняка все в курсе скандала который случился на днях на телеканале "Россия-1" с участием актера Михаила Мамаева.
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