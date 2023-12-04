Мамаев ответил депутату Мосгордумы Медведеву, который встал на защиту канала "Россия-1" и обвинил актера в самопиаре

Сима Хостелиди Да, надоели все старперы которые каждый год выступают со старыми песнями, а выступают за ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ гонорары за наши деньги

Валерий Бирюков А що Сима таки хает "старые песни"? Ей, по нраву современные высоко интеллектуальные - типа "два притопа, три прихлопа", произнесённые 25 раз за три минуты?