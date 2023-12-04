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Мамаев ответил депутату Мосгордумы Медведеву, который встал на защиту канала "Россия-1" и обвинил актера в самопиаре

Мамаев ответил депутату Мосгордумы Медведеву, который встал на защиту канала "Россия-1" и обвинил актера в самопиаре

Интересная жизнь с Vera Star Фото Telegram-канал Наверняка все в курсе скандала который случился на днях на телеканале "Россия-1" с участием актера Михаила Мамаева.

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Комментарии
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Сима Хостелиди
Да, надоели все старперы которые каждый год выступают со старыми песнями, а выступают за ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ гонорары за наши деньги
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55 мин.
Валерий Бирюков
А що Сима таки хает &quot;старые песни&quot;? Ей, по нраву современные высоко интеллектуальные - типа &quot;два притопа, три прихлопа&quot;, произнесённые 25 раз за три минуты?
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47 мин.
Алексей Сафронов
Позор и самые наихудшие пожелания в жизни, вот такому депутату медведеву! Мне ранее казалось что это был достойный и умный журналист, но как оказалось &quot;не всё что блестает на наших центральных - каналах золото&quot;.
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41 мин.

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