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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хрюнов – о Формане: «Человек необычного здоровья, сравнил бы его с хорошим бетоном. Он стал историей бокса»

«Форман был очень необычным человеком. Он приезжал к нам на бой Владимира Кличко и Александра Поветкина.

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