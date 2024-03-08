Киркоров вспомнил, как Никита Михалков вмешался в интимный момент с Пугачевой

Поп-король Филипп Киркоров не так часто распространяется о том, что касается его личных отношений. Однако недавно позволил себе немного пооткровенничать, рассказав, что как был испорчен момент во время интима с женщиной, имя которой начинается, как и заканчивается, "на "А".
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