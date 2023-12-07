Дженнифер Лопес выронила грудь из корсета на светском рауте

Актриса с мужем целовались как молодожены. Как бы не шушукались в Сети недоброжелатели Дженнифер Лопес, утверждая, что ее брак с актером Беном Аффлеком вот-вот рухнет, пара демонстрирует супружеское счастье.
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