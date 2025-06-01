Тайриз Халибертон стал 3-м игроком в истории, кому удалось набрать в среднем 20+ очков, 10+ передач и 2+ перехвата в финале конференции

Ранее подобное удавалось Мэджику Джонсону (1986, 1989) и Расселлу Уэстбруку (2016). В серии финала Востока против «Нью-Йорка» Халибертон показал среднюю статистику в 21 очко, 6 подборов, 10,5 передачи и 2,5 перехвата.
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