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В школы придут новые педагоги

В Поморье подвели первые итоги программы «Земский учитель»В Поморье подвели первые итоги программы «Земский учитель»В 2026 году для переезжающих в Архангельскую область учителей выделено 9 вакансий, причем особый спрос сегодня на математиков, физиков, англистов и словесников.

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