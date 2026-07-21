В школы придут новые педагоги

В Поморье подвели первые итоги программы «Земский учитель»В Поморье подвели первые итоги программы «Земский учитель»В 2026 году для переезжающих в Архангельскую область учителей выделено 9 вакансий, причем особый спрос сегодня на математиков, физиков, англистов и словесников.