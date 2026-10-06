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Анна Плетнева дважды упала со сцены за год: почему после перелома она не отказалась от рискованных шоу

Анна Плетнева дважды упала со сцены за год: почему после перелома она не отказалась от рискованных шоу

Для Анны Плетневой зрительный зал давно перестал быть пространством по другую сторону рампы. Солистка «Винтажа» спускается к поклонникам, приглашает их на сцену и может буквально броситься в толпу.

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