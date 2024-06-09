#Обзорная #Сводка на утро 9 июня 2024 года ⚡️ Прошедшая неделя характеризовалась усилением риторики европейских политиков о необходимости подготовки к войне с Россией.
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#Обзорная #Сводка на утро 9 июня 2024 года ⚡️ Прошедшая неделя характеризовалась усилением риторики европейских политиков о необходимости подготовки к войне с Россией.
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