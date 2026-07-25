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Царьград

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Взрыв вызвал пожар на промышленном объекте в британском Эссексе

Взрыв вызвал пожар на промышленном объекте в британском Эссексе

В графстве Эссекс, восток Англии, крупный пожар возник после взрыва на промышленном предприятии. Более 100 спасателей задействованы в ликвидации последствий.

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