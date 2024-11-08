Огонь унес жизни четырех человек. Это новые данные по пожару на 5-й Советской. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Огонь унес жизни четырех человек. Это новые данные по пожару на 5-й Советской. Возбуждено уголовное дело.