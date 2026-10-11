Песков: Шредер сказал, что спокойно отнесется к критике из-за встречи с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что спокойно отнесется к волне критики в Европе из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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