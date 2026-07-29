Как взрослый взгляд на детские обиды освобождает от груза прошлого

В последнее время я всё чаще задумываюсь о том, как сильно изменился наш разговор о детстве. Ещё лет двадцать назад мы редко использовали слово «травма» применительно к своим воспоминаниям, а сегодня это стало универсальным ключом, которым пытаются открыть любую жизненную неурядицу.