Как взрослый взгляд на детские обиды освобождает от груза прошлого

В последнее время я всё чаще задумываюсь о том, как сильно изменился наш разговор о детстве. Ещё лет двадцать назад мы редко использовали слово «травма» применительно к своим воспоминаниям, а сегодня это стало универсальным ключом, которым пытаются открыть любую жизненную неурядицу.
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