Хохломой, гжелью и советскими открытками украсили "Елки России" уссурийцы

В пятницу, 16 декабря, в Центре народного творчества в Уссурийске презентовали новогодние деревья, украшенные в рамках Всероссийского проекта "Елки России — 2022" (6+).
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