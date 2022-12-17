Закон, порядок, государство

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Хохломой, гжелью и советскими открытками украсили "Елки России" уссурийцы

Хохломой, гжелью и советскими открытками украсили "Елки России" уссурийцы

В пятницу, 16 декабря, в Центре народного творчества в Уссурийске презентовали новогодние деревья, украшенные в рамках Всероссийского проекта "Елки России — 2022" (6+).

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