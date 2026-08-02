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Русская весна

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Российские войска нанесли удары по складам, портам и топливным объектам в Одессе, Николаеве и Броварах (ВИДЕО)

Российские войска нанесли удары по складам, портам и топливным объектам в Одессе, Николаеве и Броварах (ВИДЕО)

В течение 1 августа и ночи на 2 августа Вооружённые силы России продолжили нанесение комбинированных ударов по объектам портовой, транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

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