БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«По-хорошему не понимаете – значит, будет по-плохому»: глава Башкирии жестко высказался по скандалу с судьями из Татарстана

«По-хорошему не понимаете – значит, будет по-плохому»: глава Башкирии жестко высказался по скандалу с судьями из Татарстана

Глава Башкирии раскритиковал мэрию из-за автомобилей для судей Стоп-кадр видео в соцсетях Выяснилось, что мэрия возила за государственный счет судей Верховного суда республики из Татарстана на выходные домой.

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