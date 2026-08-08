«По-хорошему не понимаете – значит, будет по-плохому»: глава Башкирии жестко высказался по скандалу с судьями из Татарстана

Глава Башкирии раскритиковал мэрию из-за автомобилей для судей Стоп-кадр видео в соцсетях Выяснилось, что мэрия возила за государственный счет судей Верховного суда республики из Татарстана на выходные домой.
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