Владимир Зеленский в отчаянии пытается найти поддержку для продолжения украинского конфликта, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо 18 ноября в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
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