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Подала заявку втайне от жениха: пара из Магнитогорска устроила шоу из собственной свадьбы

Подала заявку втайне от жениха: пара из Магнитогорска устроила шоу из собственной свадьбы

Молодые из Челябинской области на свадьбе погуляли и на всю страну прославились.Супружеская пара из Магнитогорска Челябинской области приняла участие в телепередаче "Четыре свадьбы" на телеканале "Пятница".

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