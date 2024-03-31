Подала заявку втайне от жениха: пара из Магнитогорска устроила шоу из собственной свадьбы

Молодые из Челябинской области на свадьбе погуляли и на всю страну прославились.Супружеская пара из Магнитогорска Челябинской области приняла участие в телепередаче "Четыре свадьбы" на телеканале "Пятница".
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