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Комментарий Главы Крыма Сергея Аксёнова по пожару на военном полигоне в Кировском районе

Комментарий Главы Крыма Сергея Аксёнова по пожару на военном полигоне в Кировском районе

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, на данный момент временно перекрыта трасса «Таврида», а из зоны, прилегающей к полигону проводится временная  прокомментировал ситуацию, сложившуюся на полигоне в Кировском районе Республики Крым.

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