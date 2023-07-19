Комментарий Главы Крыма Сергея Аксёнова по пожару на военном полигоне в Кировском районе

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, на данный момент временно перекрыта трасса «Таврида», а из зоны, прилегающей к полигону проводится временная прокомментировал ситуацию, сложившуюся на полигоне в Кировском районе Республики Крым.