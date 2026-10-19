Строго говоря, рынка такого нет…Ну, чтобы можно было прийти и прикупить мильон-другой американских избирателей.
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Я давно говорил что ТРАМП И СДЕЛКА (любая сделка) это одно целое. Вот поэтому эти два слова большими буквами и букву "И" между ними, надо произносить очень слитно. Эффект получается точно характеризующий суть деятельности Трампа.
Трамп хорошо усвоил важное правило о том, что кто платит, тот и музыку заказывает