Культуромания
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Культуромания

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  • Владимир Алтайцев
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Картину Керима Рагимова из серии «Человеческий проект» продали за 4 млн руб.

Картину Керима Рагимова из серии «Человеческий проект» продали за 4 млн руб.

Галерея Marina Gisich Gallery приняла участие в недавно завершившей работу арт-ярмарке Cosmosow. Как и другие участники ярмарки, галерея сделала акцент на именах и работах, которые хорошо знакомы ценителям современного искусства.

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