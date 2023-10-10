Картину Керима Рагимова из серии «Человеческий проект» продали за 4 млн руб.

Галерея Marina Gisich Gallery приняла участие в недавно завершившей работу арт-ярмарке Cosmosow. Как и другие участники ярмарки, галерея сделала акцент на именах и работах, которые хорошо знакомы ценителям современного искусства.
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