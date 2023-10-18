Макарова обыграла Циг и вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

Россиянка Екатерина Макарова впервые в карьере пробилась в 1/4 финала на уровне WTA-тура. Во втором круге турнира в румынской Клуж-Напоке Макарова обыграла в трех партиях хозяйку корта Патрисию-Марию Циг.
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