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«Раскол Франции и период хаоса»: что означают итоги парламентских выборов

«Раскол Франции и период хаоса»: что означают итоги парламентских выборов

Эммануэль Макрон Во Франции огласили итоги парламентских выборов. Как республика оказалась расколота на три части, почему эксперты говорят, что она вступает в период хаоса? Что известно о результатах выборов в парламент Франции Пресс-служба МВД страны сообщила, что по итогам второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP).

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