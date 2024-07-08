«Раскол Франции и период хаоса»: что означают итоги парламентских выборов

Эммануэль Макрон Во Франции огласили итоги парламентских выборов. Как республика оказалась расколота на три части, почему эксперты говорят, что она вступает в период хаоса? Что известно о результатах выборов в парламент Франции Пресс-служба МВД страны сообщила, что по итогам второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии